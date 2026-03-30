На Украине беременная пострадала при попытке остановить микроавтобус ТЦК

Украинка хотела помешать сотрудникам военкомата увезти мужчину, пишет «Общественное».

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Беременная женщина в городе Луцк Волынской области Украины попыталась отбить мужчину у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), вцепилась в микроавтобус и упала, когда он начал движение. Об этом сообщило издание «Общественное».

По словам медиков, в итоге у женщины гематомы, ссадины и нервный срыв, есть угроза прерывания беременности, а мужчина, согласно данным ТЦК, проходит военно-врачебную комиссию для определения пригодности к воинской службе.

С февраля 2022 года в стране была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.