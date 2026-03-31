В пяти муниципалитетах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Ельца и еще четырех муниципальных образований Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для г. Ельца, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО», — говорится в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше