Три человека пострадали в перестрелке в дагестанском селе Нижний Дженгутай

В селе Нижний Дженгутай Буйнакского района Дагестана в результате перестрелки пострадали три человека. Они получили ранения различной степени тяжести. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили в Минздраве региона.
По данным ведомства, сначала пострадавшим оказали помощь в Буйнакской центральной городской больнице, затем их перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского. Угрозы жизни нет: двое прооперированы и находятся в интенсивной терапии, третий направлен на амбулаторное лечение.
В СУ СК по региону уточнили, что, по версии следствия, вечером 30 марта неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Раненые являются сотрудниками подразделения уголовного розыска. Проводится комплекс следственных действий, передает ТАСС.
