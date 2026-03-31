Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Техасе подросток устроил стрельбу в школе и ранил учителя

В городе Булверде, расположенном в американским штате Техас, произошла стрельба в учебном заведении. По информации офиса шерифа округа Комал, инцидент случился в местной школе.

Источник: Life.ru

Согласно официальным данным, вооружённый подросток применил огнестрельное оружие против учителя. Педагог получила огнестрельное ранение и была доставлена в больницу Сан-Антонио. Участник инцидента, 15-летний подросток, скончался на месте происшествия.

Дополнительные обстоятельства произошедшего в настоящее время не раскрываются.

Накануне в Дагестане двое полицейских получили ранения при попытке пресечь конфликт. Инцидент произошёл вечером в селении Нижний Дженгутай Буйнакского района. Сотрудники полиции проезжали мимо и остановились, чтобы разобраться в происходящем и остановить потасовку между группой людей. В этот момент один из участников открыл стрельбу.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.