В Техасе подросток устроил стрельбу в школе и ранил учителя

Согласно официальным данным, вооружённый подросток применил огнестрельное оружие против учителя. Педагог получила огнестрельное ранение и была доставлена в больницу Сан-Антонио. Участник инцидента, 15-летний подросток, скончался на месте происшествия.
Дополнительные обстоятельства произошедшего в настоящее время не раскрываются.
Накануне в Дагестане двое полицейских получили ранения при попытке пресечь конфликт. Инцидент произошёл вечером в селении Нижний Дженгутай Буйнакского района. Сотрудники полиции проезжали мимо и остановились, чтобы разобраться в происходящем и остановить потасовку между группой людей. В этот момент один из участников открыл стрельбу.
