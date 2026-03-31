В аэропорту Калининграда возможны изменения расписания

КАЛИНИНГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Корректировки расписания рейсов могут произойти в аэропорту Калининграда из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в / из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.