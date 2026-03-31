В Дагестане трое пострадали в перестрелке вблизи Буйнакска

В селе Нижний Дженгутай задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в стрельбе в полицейских.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших в результате стрельбы в Буйнакском районе в селе Нижний Дженгутай возросло до трех, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Сейчас угрозы жизни у них нет, двое пострадавших были прооперированы, им проводится интенсивная терапия. Третьему помощь оказана амбулаторно», — передает пресс-служба.

Как ранее информировал «КП — Северный Кавказ», когда находившиеся поблизости сотрудники полиции попытались вмешаться и остановить конфликт, один из участников инцидента открыл стрельбу. В результате двое полицейских получили ранения.

Раненые сотрудники были госпитализированы. Как уточнили в региональном МВД, подозреваемый в стрельбе — 31-летний местный житель — уже задержан.