В Дагестане трое пострадали в перестрелке вблизи Буйнакска

Число пострадавших в результате стрельбы в Буйнакском районе в селе Нижний Дженгутай возросло до трех, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
«Сейчас угрозы жизни у них нет, двое пострадавших были прооперированы, им проводится интенсивная терапия. Третьему помощь оказана амбулаторно», — передает пресс-служба.
Как ранее информировал «КП — Северный Кавказ», когда находившиеся поблизости сотрудники полиции попытались вмешаться и остановить конфликт, один из участников инцидента открыл стрельбу. В результате двое полицейских получили ранения.
Раненые сотрудники были госпитализированы. Как уточнили в региональном МВД, подозреваемый в стрельбе — 31-летний местный житель — уже задержан.