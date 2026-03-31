В Ярославской области спасатели сняли с дрейфующей льдины «мамонтят» с мангалом

Ранее в Твери сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на оторвавшейся льдине. Инцидент произошёл на реке Волга, где течение начало уносить оторвавшуюся льдину с девочкой. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть незамедлительно. На место срочно выехали спасатели МЧС и команда аварийно-спасательной службы региона. Специалисты на надувной лодке оперативно приблизились к льдине и доставили ребёнка на берег.