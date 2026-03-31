В Дагестане в перестрелке пострадали три человека

В селе Нижний Дженгутай в Дагестане произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Инцидент случился недалеко от Буйнакска, и всем раненым потребовалась медицинская помощь.
Двое пострадавших были госпитализированы и перенесли операции, при этом их состояние оценивается как стабильное. Третьему помощь оказали амбулаторно, и угрозы его жизни также нет.
По предварительным данным следствия, вооружённое нападение было совершено на сотрудников правоохранительных органов. В результате инцидента они получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу, а в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
