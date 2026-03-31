В ОАЭ сообщили об атаке БПЛА на офис компании мобильной связи

Беспилотный летательный аппарат врезался в административное здание телекоммуникационной компании Thuraya Telecom в ОАЭ.

Источник: Аргументы и факты

В эмирате Шарджа в ОАЭ произошёл инцидент с беспилотником, который врезался в административное здание телекоммуникационной компании Thuraya Telecom. Происшествие зафиксировано в центральной части региона, где сейчас работают компетентные службы.

Местные власти приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося и проводят проверку, чтобы установить детали атаки и возможные последствия.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о масштабах повреждений здания на данный момент уточняется.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше