В ОАЭ сообщили об атаке БПЛА на офис компании мобильной связи

В эмирате Шарджа в ОАЭ произошёл инцидент с беспилотником, который врезался в административное здание телекоммуникационной компании Thuraya Telecom. Происшествие зафиксировано в центральной части региона, где сейчас работают компетентные службы.
Местные власти приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося и проводят проверку, чтобы установить детали атаки и возможные последствия.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о масштабах повреждений здания на данный момент уточняется.
