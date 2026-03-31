Дрозденко: Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Ленинградской области

Расчёты противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», — уточнил Дрозденко в своём телеграм-канале.

По его словам, первые предупреждения начали поступать около 22:00 мск. Угроза фиксировалась в Лужском, Киришском и Тосненском районах. Позже опасность БПЛА действовала по всей территории Ленинградской области. Губернатор отметил, что на фоне ситуации возможно понижение скорости мобильного интернета. Оперативные службы продолжают контролировать обстановку.

Ранее в аэропорту Пулково ввели ограничения на приём и отправку самолётов. Меры начали действовать с 23:00 мск. Авиакомпании корректировали расписание рейсов. В ведомстве также предупредили, что изменения могли затронуть работу аэропорта Калининграда.

