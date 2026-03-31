В Ленинградской области сбили четыре беспилотника

В Ленинградской области системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Всего силы ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата. Операция по обеспечению безопасности продолжалась в штатном режиме.
Губернатор региона отметил, что работа по отражению подобных угроз не прекращается, а дежурные подразделения продолжают контролировать ситуацию в небе.
Ранее Минобороны РФ отчиталось, что военные за ночь сбили над территорией страны 102 украинских беспилотника самолетного типа.
