В Дубае из-за работы ПВО пострадали четыре человека

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пожар произошел в дубайском районе Аль-Бада при падении обломков, вызванном работой ПВО, четыре человека пострадали, сообщает медиаофис правительства эмирата Дубай.
«Власти Дубая отреагировали на пожар в заброшенном доме в Аль-Бада, вызванный обломками в результате работы по перехвату силами ПВО. Сообщается о четырех людях, находившихся в окрестностях дома, которые получили незначительные травмы», — заявил медиаофис на своей странице в соцсети X.
