UKMTO: у берегов Дубая после попадания снаряда загорелся нефтяной танкер

Неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер примерно в 54 километрах от Дубая, после чего на судне начался пожар.

Источник: Аргументы и факты

Пожар вспыхнул на нефтяном танкере, в который у берегов Объединённых Арабских Эмиратов попал неизвестный снаряд, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Британии.

Это произошло в 31 морской миле (54 километра) к северо-западу от Дубая.

«Офицер по безопасности компании проинформировал о том, что неизвестный снаряд поразил их танкер с правого борта, вызвав пожар на судне», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что все члены команды судна находятся в безопасности. UKMTO не уточняет, что была ли утечка нефти с танкера. Другие подробности не приводятся.

Напомним, 19 марта UKMTO проинформировал о пожаре на судне в 11 морских милях (20,3 километра) от города Хор-Факкан в ОАЭ. Его также поразил неизвестный снаряд. 29 марта Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов заявило об отражении Вооружёнными силами ОАЭ ударов ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее также сообщилось, что утром 30 марта самолёты отказались приземляться в аэропорту Дубая из-за ракетного удара Ирана.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше