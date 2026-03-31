UKMTO: у берегов Дубая после попадания снаряда загорелся нефтяной танкер

Пожар вспыхнул на нефтяном танкере, в который у берегов Объединённых Арабских Эмиратов попал неизвестный снаряд, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Британии.
Это произошло в 31 морской миле (54 километра) к северо-западу от Дубая.
«Офицер по безопасности компании проинформировал о том, что неизвестный снаряд поразил их танкер с правого борта, вызвав пожар на судне», — говорится в сообщении организации.
Отмечается, что все члены команды судна находятся в безопасности. UKMTO не уточняет, что была ли утечка нефти с танкера. Другие подробности не приводятся.
Напомним, 19 марта UKMTO проинформировал о пожаре на судне в 11 морских милях (20,3 километра) от города Хор-Факкан в ОАЭ. Его также поразил неизвестный снаряд. 29 марта Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов заявило об отражении Вооружёнными силами ОАЭ ударов ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее также сообщилось, что утром 30 марта самолёты отказались приземляться в аэропорту Дубая из-за ракетного удара Ирана.