В Пермском крае объявили ракетную опасность

ПЕРМЬ, 31 марта. /ТАСС/. Режим ракетной опасности введен на территории Пермского края. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.
«В Пермском крае введен режим “Ракетная опасность”, — говорится в сообщении.
