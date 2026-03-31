Серия мощных взрывов прогремела над Самарой и областью, работают расчёты ПВО

Всего местные жители насчитали от восьми до десяти взрывов, в небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, средства ПВО сбили несколько воздушных целей над регионом. Последствий на земле очевидцы пока не наблюдают. Ранее на территории области объявлялась ракетная опасность.