В шести муниципалитетах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

ЛИПЕЦК, 31 марта. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в шести муниципалитетах Липецкой области снята. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по региону в Мах.
«Отбой красного уровня “Угроза атаки БПЛА”. Сохраняется желтый уровень “Воздушная опасность” на территории Липецкой области», — говорится в сообщении.
Ранее опасность атаки БПЛА вводилась на территории Краснинского, Становлянского, Данковского, Лебедянского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского округов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше