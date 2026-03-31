Хабаровчанин за нечаянный поджог пяти квартир заплатит 2 млн рублей

В Хабаровске осужден 24-летний горожанин, который окурком случайно поджег пять квартир и крышу дома и причинил ущерб на сумму более 17 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщалось ранее, пожар произошел в августе прошлого года на улице Краснодарской после того, как хабаровчанин покурил на балконе своей квартиры. Вину курильщик полностью признал и раскаялся в содеянном.
— Мировой суд признал обвиняемого виновным в повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем (ст. 168 УК РФ). Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.Заявленные потерпевшими гражданские иски на сумму 2,3 млн рублей удовлетворены в полном объеме, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
