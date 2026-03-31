Волк напал на женщину в центре Гамбурга, пострадавшая госпитализирована

Позднее полицейские выследили зверя на набережной. Волк попытался скрыться и прыгнул в реку Альстер, но стражи порядка вытащили его с помощью петли, поместили в клетку и вывезли за пределы города. По данным издания, животное впервые заметили двумя днями ранее в районе Эльбы в Бланкенезе. При предыдущих встречах с людьми волк вёл себя осторожно и убегал.