Расчёты ПВО уничтожили уже 17 беспилотников ВСУ в Ленинградской области

«Сбито 17 БПЛА. Идёт отражение атаки в портовой зоне Усть Луга», — написал глава региона.
Ранее ночью на всей территории Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Позднее Дрозденко сообщил об уничтожении четырёх БПЛА.
Ранее в Самарской области в ночь на 31 марта произошла серия взрывов. Как сообщают очевидцы, первые громкие звуки раздались около 2:40 по местному времени. Всего местные жители насчитали от восьми до десяти взрывов, в небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, средства ПВО сбили несколько воздушных целей над регионом. Последствий на земле очевидцы пока не наблюдают. Ранее на территории области объявлялась ракетная опасность.
