Shot: Взрывы прогремели над Самарой и областью

В ночь на 31 марта над Самарой и областью прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей.
Как сообщают очевидцы, первые громкие хлопки раздались около 2:40 по местному времени. Всего было слышно около 10 взрывов, в небе наблюдались яркие вспышки. Видимых последствий на земле, по словам местных жителей, пока нет. Официальной информации о последствиях атаки не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Вечером 30 марта около трех-четырех громких взрывов прогремело над северной и центральной частями Смоленска. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны сбивают над городом украинские беспилотники.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Белянка Шебекинского городского округа подверглось серии атак со стороны ВСУ. В результате ударов пострадали две мирные жительницы.