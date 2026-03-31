Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП в Приморье

ДТП случилось в районе дома № 22а. 47-летний мужчина за рулем Toyota Allex ехал по Северному проспекту и начал поворачивать налево. В этот момент во встречном направлении двигалась Toyota Vitz, которой управляла 34-летняя женщина. Машины на скорости влетели друг в друга.