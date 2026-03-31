Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП в Приморье

Смертельная авария произошла на улице Комсомольской в Находке.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в Находке на улице Комсомольской произошла авария, унесшая жизнь человека. Водитель легкового автомобиля не пропустил встречный транспорт и спровоцировал жесткое лобовое столкновение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

ДТП случилось в районе дома № 22а. 47-летний мужчина за рулем Toyota Allex ехал по Северному проспекту и начал поворачивать налево. В этот момент во встречном направлении двигалась Toyota Vitz, которой управляла 34-летняя женщина. Машины на скорости влетели друг в друга.

От мощного удара водитель первой иномарки получил смертельные травмы и скончался прямо на проезжей части. Автомобилистку из второго авто и ее пассажира с места происшествия забрала скорая помощь, оба госпитализированы.

«Прошедшей ночью в дежурную группу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Комсомольской. На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку по факту смертельного столкновения. Для полной картины произошедшего назначено проведение ряда необходимых исследований.