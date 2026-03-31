Житель Хабаровского края заплатит 1,3 млн за хранение туши осетра

Рыбак из Амурска незаконно хранил экземпляр рыбы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске суд по иску прокурора взыскал с жителя ущерб за незаконное хранение экземпляра рыбы семейства осетровых, запрещенных к обороту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

После того, как было установлено, что местный житель хранит у себя осетра, природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с него причиненного государству ущерба в размере 1,3 млн рублей.

— Требования природоохранного прокурора удовлетворены, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, ранее полиция обнаружила во внедорожнике комсомольчанина 15 туш осетра.