Силы ПВО ликвидировали 17 БПЛА в Ленинградской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотников (БПЛА) над Ленинградской областью. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— Идет отражение атаки в портовой зоне Усть Луга, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как рассказали очевидцы, они слышали взрывы и интенсивную стрельбу над Усть-Лугой, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах, передает Telegram-канал Shot.

29 марта обломки БПЛА повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области. Кроме того, в результате атаки БПЛА также произошло возгорание в порту Усть-Луга.

В ночь с 29 на 30 марта российские силы ПВО ликвидировали 103 украинских дрона над российскими регионами.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше