Сын известной казахстанской артистки пропал в Алматы

Ориентировку на мужчину опубликовала Instagram-страница волонтерского движения Lider.kz.
Согласно информации волонтеров, Баир Сикымбаев вышел из дома 24 марта 2026 года примерно в 13:20 по адресу: улица Коперника, 114. С тех пор он не выходил на связь.
Особые приметы:
Рост: 180−185 см.
Телосложение: худощавое.
Волосы: короткие, темные.
Глаза: карие.
Одежда: черный спортивный костюм.
Как уточняет Kazinform, Гульнар Сикымбаева — эстрадная певица, заслуженная артистка Республики Казахстан. Она была солисткой легендарного ансамбля «Гульдер». Певица скончалась в октябре 2024 года.
В полиции изданию подтвердили, что ведутся поиски ее сына.
«Управлением полиции Медеуского района начаты разыскные мероприятия. В настоящее время проводятся комплексные меры, направленные на установление местонахождения мужчины», — заявили в ДП.