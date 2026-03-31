Сын известной казахстанской артистки пропал в Алматы

В Алматы уже неделю разыскивают сына певицы, заслуженной артистки Казахстана, покойной Гульнар Сикымбаевой — Баира Сикымбаева. В полиции рассказали о поисках.

Источник: Nur.kz

Ориентировку на мужчину опубликовала Instagram-страница волонтерского движения Lider.kz.

Согласно информации волонтеров, Баир Сикымбаев вышел из дома 24 марта 2026 года примерно в 13:20 по адресу: улица Коперника, 114. С тех пор он не выходил на связь.

Особые приметы:

  • Рост: 180−185 см.

  • Телосложение: худощавое.

  • Волосы: короткие, темные.

  • Глаза: карие.

Одежда: черный спортивный костюм.

Как уточняет Kazinform, Гульнар Сикымбаева — эстрадная певица, заслуженная артистка Республики Казахстан. Она была солисткой легендарного ансамбля «Гульдер». Певица скончалась в октябре 2024 года.

В полиции изданию подтвердили, что ведутся поиски ее сына.

«Управлением полиции Медеуского района начаты разыскные мероприятия. В настоящее время проводятся комплексные меры, направленные на установление местонахождения мужчины», — заявили в ДП.