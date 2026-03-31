Под Красноярском сгорела квартира на площади 140 квадратных метров

За сутки в Красноярском крае потушили 12 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Под Красноярском сгорела квартира на площади 140 квадратных метров. Случилось это в поселке Березовка. Огонь тушили девять человек личного состава МЧС, три единицы техники. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Другой крупный пожар произошел в селе Уджей Каратузского муниципального округа. Там огнем повреждены крыша и веранда жилого дома на общей площади 153 квадратных метра. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 2 человека. На месте работали одиннадцать человек и три единицы техники. Предварительная причинатакая же: короткое замыкание электропроводки.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 3 раза. Происшествий на акваториях не зарегистрировано.