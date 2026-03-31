Попытку кражи по наводке 16-летней школьницы, обманутой мошенниками, расследуют в Находке

Это очередное сложносоставное преступление, когда злоумышленники под благовидным предлогом получают информацию о домовладении, где хранятся деньги и ценности, через несовершеннолетнего ребёнка хозяина жилья, а затем заставляют подростка впустить в жилище соучастника, который совершает кражу и переправляет похищенное мошенникам.
Целью мошенников стал частный дом зажиточной семьи в Находке. Злоумышленники вышли на 16-летнюю дочь хозяина, которой позвонили под видом представителя экспресс-доставки. Девушке сказали, что на её имя якобы пришла посылка, и для оформления доставки ей нужно назвать ФИО и дату рождения. Школьница ничего не заподозрила, так как у неё недавно был день рождения, и она предположила, что кто-то решил сделать ей сюрприз к празднику.
Получив от подростка личные данные, мошенники снова вышли с ней на связь уже под видом техподдержки портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и ФСБ. Школьницу убедили в том, что злоумышленники, используя персональные данные девушки, взломали её аккаунт на «Госуслугах» и оформили доверенность на третье лицо, которое является приверженцем радикальной идеологии и фигурантом по уголовному делу о мошенничестве. Этот аферист-экстремист якобы может вовлечь школьницу и её семью в своё преступление, поэтому правоохранительным органам надо было убедиться, что в домохозяйстве нет наркотиков и запрещённой символики.
Для этого девушку уговорили продемонстрировать содержимое дома по видеосвязи. Внимание «силовиков» привлёк сейф. Собеседник спросил у школьницы, знает ли она код от хранилища, и когда она ответила отрицательно, её попросили оставить в оговоренном месте ключи от жилища, чтобы силовики могли сами подобрать код, изучить содержимое сейфа и убедиться, что ничего запрещённого там нет. Время «проверки» с девушкой согласовали таким образом, чтобы в это время никого из взрослых дома не было, а саму школьницу попросили на время инспекции тоже покинуть домовладение — «проверка» должна пройти без свидетелей.
Все требования аферистов школьница выполнила. Однако преступный замысел довести до конца преступникам не удалось: их соучастница, проникшая в дом, пыталась вскрыть сейф с помощью углошлифовальной машины, но у неё не получилось. 54-летний владелец дома обнаружил повреждения на сейфе и написал заявление в полицию.
Подозреваемую задержали, ею оказалась 18-летняя жительница Москвы. Девушка заявила, что является «внештатным сотрудником правоохранительных органов», в Находку её направили для выполнения особого задания. Оказалось, что и москвичку злоумышленники ввели в заблуждение, заставив помогать им под угрозой ответственности за соучастие в преступлениях. Полицейские Приморья выясняют, в каких ещё «специальных операциях» могла участвовать «внештатная сотрудница» полиции.
Ранее преступление по подобной схеме было совершено во Владивостоке. 20-летняя москвичка смогла вскрыть сейф в квартире дома на улице Набережной, вынеся оттуда 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов. К моменту задержания девушка успела перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета. Информацию о квартире аферисты получили от 16-летнего подростка.