Вертолет санавиации доставил двух пациенток с инфарктами в больницу в Приморье

Врачи Территориального центра медицины катастроф Станции скорой медицинской помощи Владивостока перевезли с севера Приморья в столицу Дальнего Востока двух женщин, перенесших инфаркт миокарда. Их доставили вертолетом Ми-8 в Приморскую краевую клиническую больницу № 1 для специализированной помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
11 февраля за консультацией к краевым специалистам обратились врачи Дальнегорской больницы. Помощь понадобилась двум пациенткам 55 и 65 лет после инфарктов. В тот же день на север края вылетел вертолет с бригадой Территориального центра медицины катастроф — врачом скорой медицинской помощи Алексеем Сидуновым и фельдшером Дмитрием Монченко.
«Пациентки были бережно перемещены в воздушную скорую и в стабильном состоянии доставлены в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. В стационаре наши коллеги сразу же приступили к оказанию медицинской помощи, после выполненных операций и курса реабилитации обе женщины были выписаны с выздоровлением домой», — рассказали в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока».
Сейчас обе пациентки уже дома. Они прошли лечение и реабилитацию в краевой клинической больнице.