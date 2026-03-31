Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолет санавиации доставил двух пациенток с инфарктами в больницу в Приморье

Женщины были успешно прооперированы.

Врачи Территориального центра медицины катастроф Станции скорой медицинской помощи Владивостока перевезли с севера Приморья в столицу Дальнего Востока двух женщин, перенесших инфаркт миокарда. Их доставили вертолетом Ми-8 в Приморскую краевую клиническую больницу № 1 для специализированной помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

11 февраля за консультацией к краевым специалистам обратились врачи Дальнегорской больницы. Помощь понадобилась двум пациенткам 55 и 65 лет после инфарктов. В тот же день на север края вылетел вертолет с бригадой Территориального центра медицины катастроф — врачом скорой медицинской помощи Алексеем Сидуновым и фельдшером Дмитрием Монченко.

«Пациентки были бережно перемещены в воздушную скорую и в стабильном состоянии доставлены в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. В стационаре наши коллеги сразу же приступили к оказанию медицинской помощи, после выполненных операций и курса реабилитации обе женщины были выписаны с выздоровлением домой», — рассказали в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока».

Сейчас обе пациентки уже дома. Они прошли лечение и реабилитацию в краевой клинической больнице.