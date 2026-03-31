В Оренбургской области отменили ракетную опасность

ОРЕНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Режим ракетной опасности снят на территории Оренбургской области. Об этом сообщил в своем канале в Мах губернатор Евгений Солнцев.
«Отбой ракетной опасности на территории Оренбургской области», — проинформировал он.
