Власти Дубая заявили о четырёх пострадавших из-за падения обломков снаряда

При падении обломков снаряда, сбитого над Дубаем, вспыхнул пожар в нежилом здании и пострадали четыре человека.

Источник: Аргументы и факты

Как минимум четыре человека пострадали в центре города Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах в результате падения фрагментов сбитого снаряда, сообщили местные власти.

Также из-за обломков, упавших в районе Аль-Бадаа, начался пожар в нежилом здании.

«Четыре человека, находившиеся в непосредственной близости от пострадавшего здания в момент инцидента, получили незначительные травмы», — отметили в пресс-службе руководства Дубая.

Уточняется, что воздушную цель обезвредили силы ПВО. При этом не приводится информация о том, какой именно снаряд был нейтрализован.

Напомним, ранее стало известно об инциденте с беспилотным летательным аппаратом в эмирате Шарджа в ОАЭ. БПЛА врезался в административное здание телекоммуникационной компании Thuraya Telecom, которое находится в центральной части региона.

28 марта компания из ОАЭ Emirates Global Aluminium заявила, что её производственным мощностям в Абу-Даби нанесён сильный ущерб в результате удара со стороны Ирана.

В организации рассказали, что атаке ракет и беспилотников подвергся завод, расположенный в промзоне Халифа.

