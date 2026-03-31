Власти Дубая заявили о четырёх пострадавших из-за падения обломков снаряда

Как минимум четыре человека пострадали в центре города Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах в результате падения фрагментов сбитого снаряда, сообщили местные власти.
Также из-за обломков, упавших в районе Аль-Бадаа, начался пожар в нежилом здании.
«Четыре человека, находившиеся в непосредственной близости от пострадавшего здания в момент инцидента, получили незначительные травмы», — отметили в пресс-службе руководства Дубая.
Уточняется, что воздушную цель обезвредили силы ПВО. При этом не приводится информация о том, какой именно снаряд был нейтрализован.
В организации рассказали, что атаке ракет и беспилотников подвергся завод, расположенный в промзоне Халифа.