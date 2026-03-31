Ветеринары прооперировали кошку с пулевыми ранениями в Бодайбо

IrkutskMedia, 31 марта. В Бодайбо ветеринары прооперировали кошку с пулевыми ранениями в области правого бедра. Животное доставили в филиал Иркутской районной станции по борьбе с болезнями животных после самовыгула, где оно, предположительно, попало под обстрел, сообщает пресс-служба Ассоциации ветеринарии Приангарья.
«Такой случай в нашей практике первый. Хочется надеяться, что подобное не повторится. Владельцам животных необходимо более ответственно относиться к своим питомцам и не оставлять их без присмотра, а любителям пострелять следует знать, что за жестокое отношение к животным предусмотрена уголовная ответственность», — прокомментирова заведующая учреждением Надежда Зарбуева.
По словам ветврача, пули не задели жизненно важные органы, ограничившись повреждением мышц. Во время операции их извлекли, после чего кошке наложили швы. Сейчас животному назначен курс антибиотиков и противовоспалительных препаратов.
Ранее в интернете распространилась публикация с фотографией погибшей собаки, брошенной в холодильник неизвестными в одном из дворов Шелехова. Во время мониторинга социальных сетей пост обнаружили сотрудники полиции. Правохранители изучили публикацию и в течение нескольких часов служащие органов внутренних дел установили граждан, предположительно причастных к инциденту.