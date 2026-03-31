Омичу вынесли приговор за трагедию на тюменской трассе

В минувший понедельник, 30 марта 2026 года, прокуратура Тюменской области обнародовала вердикт в отношении 64-летнего омича, представшего перед судом по ст. «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц». Речь, как поясняется, идет о наказании в связи с трагическими обстоятельствами на участке трассы Аромашево — Вагай в районе села Черное Тюменской области в сентябре 2025 года.