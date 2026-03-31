Омичу вынесли приговор за трагедию на тюменской трассе

В минувший понедельник, 30 марта 2026 года, прокуратура Тюменской области обнародовала вердикт в отношении 64-летнего омича, представшего перед судом по ст. «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц». Речь, как поясняется, идет о наказании в связи с трагическими обстоятельствами на участке трассы Аромашево — Вагай в районе села Черное Тюменской области в сентябре 2025 года.
«В суде установлено, что 17 сентября 2025 года в утреннее время подсудимый, находясь в состоянии утомленности, управлял автомобилем “Хонда” со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. На 114-м км автодороги Аромашево — Вагай в селе Черное он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем “Мерседес Спринтер”.
В результате ДТП два пассажира автомобиля «Хонда» от полученных множественных травм скончались на месте", — напомнили обстоятельства случившегося в органах прокуратуры.
Озвучено, что омич признан виновным, ему назначено 2 года в колонии-поселении. Кроме того, его постановили лишить водительских прав на 2,5 года.
Отношение гражданина к такому вердикту не раскрыто. Указано, что вынесению судебного решения предшествовала выплата им порядка 1,2 миллиона рублей родным погибших.
Ранее сообщалось о травмировании нескольких членов одной семьи из Ханты-Мансийска, направлявшейся под Новый год в Омск, в ДТП на участке той же тюменской трассы.