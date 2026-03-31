Дело о гибели пассажира в опрокинувшейся машине под Новосибирском дошло до суда

Трагедия произошла в июле прошлого года. 28 июля 2024 года днём обвиняемый находился за рулем автомобиля «Шевроле-Нива» и двигался по автодороге Здвинск — 157 км трассы К-01 в сторону Чулыма. В машине вместе с ним на переднем пассажирском сиденье ехал мужчина.
По данным следствия, водитель проявил преступное легкомыслие и нарушил правила дорожного движения. При возникновении опасности он не снизил скорость, допустил занос транспортного средства, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
В результате аварии пассажир получил множественные травмы. Пострадавший был срочно госпитализирован, однако 13 августа он скончался в больнице.
Обвиняемому инкриминируется часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Судебное заседание назначено на 8 апреля 2026 года.