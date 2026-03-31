Госавтоинспекция проверяет ДТП с пятью машинами в Приморье

Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожной аварии с участием пяти автомобилей в районе улицы Гоголя. На место выезжали экипаж ДПС и бригада скорой помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
По предварительным данным, 39-летний водитель «Тойоты-Хариер» ехал со стороны улицы Гоголя в сторону остановки «Фуникулер». Автомобиль столкнулся с машинами «Субару-Импреза», «Тойота-Приус» и «Джак». От удара «Джак» по инерции отбросило на стоявшую рядом «Мазду». Все транспортные средства получили механические повреждения.
«Водителя “Тойоты-Хариер” после совершения дорожного происшествия направили на медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Сейчас по факту аварии проводят проверочные мероприятия. Водителям напоминают: автомобиль — источник повышенной опасности, поэтому важно соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно внимательными в районе пешеходных переходов. В случае ЧП участники движения могут круглосуточно обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока по телефону