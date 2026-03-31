Двух детей на велике и самокате сбили в Иркутске за неделю

IrkutskMedia, 31 марта. В Иркутске прокуратура взяла на контроль проверки дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Инциденты произошли на минувшей неделе, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По предварительным данным, вечером 27 марта водитель автомобиля Nissan Note во дворе одной из улиц Иркутска совершил наезд на 11-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. Спустя два дня, 29 марта, водитель Peugeot 308 допустила наезд на 12-летнего мальчика, передвигавшегося на самокате.
Оба ребёнка получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время устанавливаются причины и условия произошедших аварий. В прокуратуре отметили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования, в том числе в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, в Аларском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой получили травмы два человека. Дорожный инцидент произошел утром 28 марта на 1713-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» Аларского района вблизи поселка Кутулик.