Иркутянина оштрафовали за оскорбление народов Северного Кавказа и Средней Азии

IrkutskMedia, 31 марта. Ленинский районный суд Иркутска оштрафовал 42-летнего местного жителя за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Нарушитель отпускал оскорбительные комментарии в соцсети в отношении народов Северного Кавказа и Средней Азии.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Приангарья, было установлено, что мужчина размещал в интернете в свободном доступе для широкой аудитории высказывания и комментарии, в которых выражена негативная оценка действий лиц, принадлежащих к народам Северного Кавказа и Средней Азии. Данные действия были направлены на разжигание ненависти и вражды по национальному признаку.
С зале суда иркутянин признал свою вину в совершении административного правонарушения. Мужчина просил назначить ему наказание в виде предупреждения.
Суд изучил материалы дела и заключение лингвистической экспертизы и назначил нарушителю административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
