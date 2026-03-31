Иркутянина оштрафовали за оскорбление народов Северного Кавказа и Средней Азии

Мужчина размещал негативные высказывания в социальной сети.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 31 марта. Ленинский районный суд Иркутска оштрафовал 42-летнего местного жителя за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Нарушитель отпускал оскорбительные комментарии в соцсети в отношении народов Северного Кавказа и Средней Азии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Приангарья, было установлено, что мужчина размещал в интернете в свободном доступе для широкой аудитории высказывания и комментарии, в которых выражена негативная оценка действий лиц, принадлежащих к народам Северного Кавказа и Средней Азии. Данные действия были направлены на разжигание ненависти и вражды по национальному признаку.

С зале суда иркутянин признал свою вину в совершении административного правонарушения. Мужчина просил назначить ему наказание в виде предупреждения.

Суд изучил материалы дела и заключение лингвистической экспертизы и назначил нарушителю административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее агентство сообщало, что в Приангарье заключили под стражу 47-летнего жителя Братска. Мужчина обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.