Xinhua: в КНР при взрыве в автомобильном тоннеле погибли четыре человека

В китайском городе Чунцин произошёл взрыв в автомобильном тоннеле, в результате которого погибли четыре человека, ещё девять получили травмы различной степени тяжести. Инцидент вызвал серьёзное нарушение движения и привёл к оперативному вмешательству экстренных служб.
ЧП случилось на участке скоростной трассы Эньши — Гуанъюань. По предварительным данным, причиной происшествия стало воспламенение газа внутри тоннеля, что привело к мощному взрыву.
Спасательные работы на месте завершены, территория оцеплена для проведения необходимых мероприятий. Власти продолжают выяснять обстоятельства и причины случившегося.
