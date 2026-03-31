Xinhua: в КНР при взрыве в автомобильном тоннеле погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате взрыва в автомобильном тоннеле в городе Чунцин.

В китайском городе Чунцин произошёл взрыв в автомобильном тоннеле, в результате которого погибли четыре человека, ещё девять получили травмы различной степени тяжести. Инцидент вызвал серьёзное нарушение движения и привёл к оперативному вмешательству экстренных служб.

ЧП случилось на участке скоростной трассы Эньши — Гуанъюань. По предварительным данным, причиной происшествия стало воспламенение газа внутри тоннеля, что привело к мощному взрыву.

Спасательные работы на месте завершены, территория оцеплена для проведения необходимых мероприятий. Власти продолжают выяснять обстоятельства и причины случившегося.

Ранее.