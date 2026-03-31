Xinhua: в КНР при взрыве в автомобильном тоннеле погибли четыре человека

В китайском городе Чунцин произошёл взрыв в автомобильном тоннеле, в результате которого погибли четыре человека, ещё девять получили травмы различной степени тяжести. Инцидент вызвал серьёзное нарушение движения и привёл к оперативному вмешательству экстренных служб.