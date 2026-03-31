Новосибирец лишился авто и получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков

В Новосибирске 26-летнего местного жителя признали виновным в продаже наркотического средства и попытке сбыть еще одну партию. Преступления раскрыли 30 сентября 2025 года, когда мужчина нашел через интернет-мессенджер покупателя, привез ему наркотик на своей машине и продал за 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Сразу после сделки продавца и покупателя задержали полицейские, а запрещенное вещество изъяли. Позже в машине и дома у осужденного нашли другие полимерные пакеты с наркотиком, которые он планировал тоже продать. Довести задуманное до конца он не успел.
Дело рассматривал Советский районный суд. Судья учел позицию обвинителя и назначил виновному 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также в доход государства забрали мобильный телефон и автомобиль «Дайхатсу», которыми мужчина пользовался при совершении преступлений.