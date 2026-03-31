Новосибирец лишился авто и получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков

В Новосибирске 26-летнего местного жителя признали виновным в продаже наркотического средства и попытке сбыть еще одну партию. Преступления раскрыли 30 сентября 2025 года, когда мужчина нашел через интернет-мессенджер покупателя, привез ему наркотик на своей машине и продал за 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.