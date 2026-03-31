Новый поворот в деле Усольцевых: семья считается выжившей

Усольцевы на данный момент не признаны официально погибшими, сообщил aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены. По официальной версии СК, причиной их пропажи является несчастный случай.
«Усольцевы официально погибшими еще не признаны. Такая возможность есть по истечении шести месяцев. Эти шесть месяцев как раз прошли буквально на днях. Однако это юридическая процедура, которую должен проделать, видимо, сын (Данил Баталов) или иные наследники», — сказал Кулеш.
Он также подчеркнул, что признание Усольцевых погибшими никак не повлияет на поиски семьи, которые должны возобновиться, как только в тайге сойдет снег.
Ранее стало известно, как будут искать Усольцевых с помощью дронов.