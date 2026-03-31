ABC4: экспертиза не доказала связь убившей Кирка пули с оружием подозреваемого

Об этом сообщает телеканал ABC4.
По его сведениям, защита в своем ходатайстве выразила убеждение в том, что бюро «не смогло установить, что пуля извлеченная при вскрытии была выпущена из винтовки, связанной с Робинсоном». Вместе с тем адвокаты указали, что пока не получили полноценного отчета ATF по данному вопросу.
В своем ходатайстве защита также отметила, что получила для изучения примерно 20 тыс. файлов, в том числе свыше 700 часов видео, в связи с чем просит суд предоставить больше времени на ознакомление со всеми материалами дела. Предварительные слушания, указывает телеканал, намечены на май.
31-летний Кирк умер в больнице после того, как в него стреляли 10 сентября 2025 года во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Кирка, был задержан вечером 11 сентября, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор в штате Юта обещал добиться смертной казни для Робинсона.