ABC4: экспертиза не доказала связь убившей Кирка пули с оружием подозреваемого

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Адвокаты Тайлера Джеймса Робинсона, подозреваемого в убийстве американского политического консервативного активиста Чарли Кирка, заявили суду, что проводившее экспертизу Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) США не смогло точно определить, что пуля, убившая активиста, была выпущена из оружия ответчика.

Источник: AP/офис губернатора Юты

Об этом сообщает телеканал ABC4.

По его сведениям, защита в своем ходатайстве выразила убеждение в том, что бюро «не смогло установить, что пуля извлеченная при вскрытии была выпущена из винтовки, связанной с Робинсоном». Вместе с тем адвокаты указали, что пока не получили полноценного отчета ATF по данному вопросу.

В своем ходатайстве защита также отметила, что получила для изучения примерно 20 тыс. файлов, в том числе свыше 700 часов видео, в связи с чем просит суд предоставить больше времени на ознакомление со всеми материалами дела. Предварительные слушания, указывает телеканал, намечены на май.

31-летний Кирк умер в больнице после того, как в него стреляли 10 сентября 2025 года во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Кирка, был задержан вечером 11 сентября, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор в штате Юта обещал добиться смертной казни для Робинсона.

Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
