ABC4: экспертиза не доказала связь убившей Кирка пули с оружием подозреваемого

31-летний Кирк умер в больнице после того, как в него стреляли 10 сентября 2025 года во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Кирка, был задержан вечером 11 сентября, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор в штате Юта обещал добиться смертной казни для Робинсона.