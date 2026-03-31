Суд в Новосибирске не смягчил наказание зачинщикам бунта в ИК-15

История началась 9 апреля 2020 года в ИК-15 строгого режима, где содержалось около 1200 осуждённых, большинство из которых — рецидивисты или лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления. По официальной версии, поводом послужил конфликт с отрицательно характеризующимся заключённым, который оказался в штрафном изоляторе, отказался от досмотра и призвал других к неповиновению. К нему присоединились ещё около двух десятков человек, они разбили камеры наблюдения, нанесли себе раны осколками и напали на сотрудника колонии.