Суд в Новосибирске не смягчил наказание зачинщикам бунта в ИК-15

История началась 9 апреля 2020 года в ИК-15 строгого режима, где содержалось около 1200 осуждённых, большинство из которых — рецидивисты или лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления. По официальной версии, поводом послужил конфликт с отрицательно характеризующимся заключённым, который оказался в штрафном изоляторе, отказался от досмотра и призвал других к неповиновению. К нему присоединились ещё около двух десятков человек, они разбили камеры наблюдения, нанесли себе раны осколками и напали на сотрудника колонии.
Вскоре к беспорядкам подключились уже около трёхсот заключенных. Они заранее подготовились: запаслись бензином, лезвиями и металлическими прутами. Вспыхнувший пожар охватил промзону площадью тридцать тысяч квадратных метров, зарево было видно из разных точек Иркутска. Бунтовщики разгромили помещения камерного типа. Потушить огонь и подавить беспорядки удалось только 11 апреля после ввода ОМОНа.
Вскоре после событий из колонии просочилось видео, на котором один из заключённых рассказывал о побоях со стороны сотрудников. Позже он заявил, что запись сделали под давлением других осуждённых. Глава Минюста тогда выдвинул иную версию: причиной бунта стало ужесточение требований новым руководством колонии, которое перестало делать поблажки для находившихся на особом положении зеков. Спустя год экс-начальник ИК-15 сам стал фигурантом уголовного дела о коррупции.
В результате беспорядков пострадали 18 человек — заключённые, сотрудничавшие с администрацией, и один сотрудник колонии. Под завалами после пожара обнаружили тело 31-летнего мужчины, которого, по данным следствия, избили и изнасиловали сокамерники, однако экспертиза не признала его смерть криминальной.
После подавления бунта около трёхсот участников вывезли в следственные изоляторы, где они массово заявили о пытках и изнасилованиях. После проверки информация подтвердилась, нападавшие заключённые и сотрудники СИЗО были привлечены к ответственности.
Следствие по делу о бунте заняло несколько лет: было проведено порядка пятисот экспертиз, а материалы дела составили сто восемьдесят пять томов. Были предъявлены обвинения по статьям об организации массовых беспорядков и дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, группой лиц с опасным для жизни и здоровья насилием. На скамье подсудимых оказались двенадцать человек.
Иркутский областной суд вынес приговор 26 февраля 2025 года: обвиняемые получили сроки от пяти до двадцати одного года колонии строгого и особого режима. Никто из них вину не признал. Защита обжаловала решение, надеясь на смягчение приговора.
На апелляции адвокаты требовали приобщить видеозаписи с камер наблюдения, допросить свидетелей и исключить показания подзащитных, которые, по их словам, были даны под давлением. Отдельно сторона защиты ссылалась на недавнее решение того же апелляционного суда, который смягчил наказание сотрудникам СИЗО-1, осуждённым за пытки участников бунта: им переквалифицировали обвинение на халатность и отпустили на свободу.
Прокуратура настаивала на законности и обоснованности приговора. В последнем слове осужденные говорили о смягчающих обстоятельствах. В итоге судья Пятого апелляционного суда оставил решение иркутских коллег без изменений, а жалобы защиты — без удовлетворения.