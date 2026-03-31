Новая опасность: люди массово едут на место пропажи Усольцевых и рискуют

Инцидент с Усольцевыми мог изменить состав туристов в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где загадочно полгода назад исчезла семья. Такое мнение в беседе с aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены. По официальной версии СК, причиной их пропажи является несчастный случай.
«Место пропажи Усольцевых всегда было популярным. Предположу, что сейчас несколько сменился состав туристов. Кому-то, наверное, это может показаться неприятным и некорректным — ходить там, где почти гарантированно погибли люди. Такие люди не поедут в это место, предпочтут другое. А кто-то, наоборот, загорится любопытством и, возможно, желанием найти то, чего не нашли другие. Поэтому я думаю, что принципиально количество туристов не изменится, изменится их состав», — сказал Кулеш.
По его словам, зимой люди ехали в Кутурчинское Белогорье, поедут и весной, и летом.
«Весной, правда, довольно опасно, потому что в этой местности водятся энцефалитные клещи — опасные насекомые, которые способны заразить человека. В Сибири об этом знают все, поэтому стараются в мае и июне ходить в тайгу пореже, чтобы обезопасить себя», — подытожил Кулеш.
Ранее Кулеш сообщил, что поиски Усольцевых возобновятся в начале мая.