Пуля под сомнением: защита оспорила ключевую улику по делу об убийстве Кирка

Адвокаты Тайлера Джеймса Робинсона, обвиняемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, заявили суду о невозможности точно установить происхождение смертельной пули. Об этом сообщает телеканал ABC4.
По данным защиты, проведенная Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) экспертиза не подтвердила, что пуля была выпущена из винтовки, связанной с Робинсоном. При этом адвокаты указали, что полный отчет ведомства им пока не предоставлен.
В ходатайстве защита также сообщила о значительном объеме материалов дела. По их данным, сторона получила около 20 тысяч файлов, включая более 700 часов видеозаписей. В связи с этим юристы просят суд предоставить дополнительное время для изучения доказательств.
Предварительные слушания по делу запланированы на май.
31-летний Чарли Кирк скончался в больнице после ранения, полученного 10 сентября 2025 года во время выступления в университете в городе Орем, штат Юта. Подозреваемого Тайлера Джеймса Робинсона задержали на следующий день. Ему предъявлены обвинения по семи эпизодам.
Окружной прокурор штата Юта ранее заявлял о намерении добиваться для обвиняемого смертной казни.
