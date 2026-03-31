Пуля под сомнением: защита оспорила ключевую улику по делу об убийстве Кирка

Адвокаты Тайлера Джеймса Робинсона, обвиняемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, заявили суду о невозможности точно установить происхождение смертельной пули.

Адвокаты Тайлера Джеймса Робинсона, обвиняемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, заявили суду о невозможности точно установить происхождение смертельной пули. Об этом сообщает телеканал ABC4.

По данным защиты, проведенная Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) экспертиза не подтвердила, что пуля была выпущена из винтовки, связанной с Робинсоном. При этом адвокаты указали, что полный отчет ведомства им пока не предоставлен.

В ходатайстве защита также сообщила о значительном объеме материалов дела. По их данным, сторона получила около 20 тысяч файлов, включая более 700 часов видеозаписей. В связи с этим юристы просят суд предоставить дополнительное время для изучения доказательств.

Предварительные слушания по делу запланированы на май.

31-летний Чарли Кирк скончался в больнице после ранения, полученного 10 сентября 2025 года во время выступления в университете в городе Орем, штат Юта. Подозреваемого Тайлера Джеймса Робинсона задержали на следующий день. Ему предъявлены обвинения по семи эпизодам.

Окружной прокурор штата Юта ранее заявлял о намерении добиваться для обвиняемого смертной казни.

