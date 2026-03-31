Рядовой из Новосибирска получил 5 лет колонии за уклонение от службы

В Новосибирске гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, которого обвиняли в долгом уклонении от военной службы в период мобилизации. Военнослужащий 14 октября 2024 года после отпуска не вернулся в часть без уважительной причины и уехал жить в Кемеровскую область, где занимался своими делами. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Скрываться от армии мужчина продолжал больше года. Его нашли и задержали только 12 декабря 2025 года, когда за ним пришли военнослужащие из его же войсковой части. Суд признал рядового виновным по пятой части статьи 337 Уголовного кодекса. Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
В зале заседания осужденного взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Пока что решение суда не вступило в законную силу.