Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США ударили по складу боеприпасов в Исфахане

Американские военные нанесли удар по крупному складу с боеприпасами в городе Исфахан.

Источник: Аргументы и факты

По имеющимся данным, вооружённые силы США нанесли удар по крупному складу боеприпасов, расположенному в иранском городе Исфахан. По данным The Wall Street Journal, объект считался значимым с военной точки зрения.

Атака, как утверждается, была проведена в ночное время, что могло быть связано с тактическими соображениями и стремлением минимизировать обнаружение. Операция отличалась высокой интенсивностью и масштабом.

В ходе удара, по имеющейся информации, использовались тяжёлые авиабомбы массой около 900 килограммов, причём их было задействовано значительное количество, что указывает на серьёзность поставленной цели.

Ранее сообщалось, что что Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия оказали систематическую поддержку США при нанесении ударов по Ирану.

