Дмитрий Демешин поручил отработать каждое обращение, поступившее на прямую линию

Всего от жителей Хабаровского края пришло почти 5,5 тысячи вопросов.
«Мы с вами прекрасно понимаем, что большее количество обращений там, где мы с вами работаем плохо, и проблем накопилось больше. С контроля снимать не будем ни одно из этих обращений, если люди не увидят, что они получили качественный результат: отремонтированную дорогу, восстановленное их нарушенное право», — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона распорядился завершить модерацию всех вопросов до конца этой недели. Руководителям органов исполнительной власти края и главам муниципалитетов дадут месяц на то, чтобы решить проблемы людей.
Губернатор отметил, что особенно много вопросов поступило по темам благоустройства и здравоохранения. Например, на контроль взята сложная ситуация в больнице Вяземского района.