Белогорская аномалия: Усольцевых не считают мертвыми и ищут в новом месте

Спустя полгода после исчезновения Усольцевых в Кутурчинском Белогорье поисковая операция готовится к новой фазе. В начале мая, когда в красноярской тайге сойдет снег, волонтеры планируют вновь прочесать район с помощью дронов и визуального осмотра, сообщил aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш. Он также рассказал, каков на сегодняшний день юридический статус пропавшей семьи и считаются ли 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина погибшими.
Усольцевы погибшими не признаны.
Кулеш пояснил, что на данный момент члены семьи не признаны официально погибшими. При этом шестимесячный срок, по истечении которого такую процедуру можно запустить, истек.
«Шесть месяцев как раз прошли буквально на днях. Однако признание людей погибшими — это юридическая процедура, которую в данном случае, видимо, должен проделать сын (Данил Баталов) или иные наследники», — сказал Кулеш.
Он также подчеркнул, что признание Усольцевых погибшими никак не повлияет на поиски семьи, которые должны возобновиться в скором времени.
Поиски возобновят в начале мая.
Мероприятия по поиску Усольцевых, приостановленные с наступлением зимы, запланированы на начало мая. По словам Кулеша, он уже связался с представителями волонтерских организаций, чтобы выяснить подробности.
«В начале мая планируется выезд на поиски: как раз в это время начнет сходить снег, и будет возможность с помощью дронов и визуального обследования еще раз осмотреть район пропажи семьи», — рассказал депутат.
Сам он намерен присоединиться к работам, если позволит рабочий график.
Как трагедия Усольцевых изменила состав туристов.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года в районе поселка Кутурчин. В тот день семья отправилась в поход к горе Буратинка. По данным местных жителей, погода резко испортилась. Спасатели и сотни добровольцев, использовавшие различную технику, не смогли найти следов семьи. Следственный комитет рассматривает в качестве основной версии несчастный случай.
Инцидент с Усольцевыми, по мнению Кулеша, мог изменить состав туристов в Кутурчинском Белогорье.
«Место пропажи Усольцевых всегда было популярным. Предположу, что сейчас несколько сменился состав туристов. Кому-то, наверное, это может показаться неприятным и некорректным — ходить там, где почти гарантированно погибла семья. Такие люди не поедут в это место, предпочтут другое. А кто-то, наоборот, загорится любопытством и, возможно, желанием найти то, чего не нашли другие. Поэтому я думаю, что принципиально количество туристов не изменится, изменится их состав», — сказал Кулеш.
При этом он предостерегает путешественников, планирующих весенние выходы в тайгу. В мае и июне в этом районе традиционно высок риск столкновения с энцефалитными клещами, что делает походы в этот период опасными без должной подготовки.