51-летняя красноярка пьяная уснула за рулём и врезалась в светофор

В Красноярске сотрудники ДПС задержали 51-летнюю автолюбительницу, которая двигалась на машине марки «Киа» по улице Брянская в районе дома № 65. Даже находясь в патрульном автомобиле, женщина продолжала спать и с трудом прошла освидетельствование на состояние опьянения, сообщают сотрудники Госавтоинспекции.
Результаты проверки показали содержание в крови 0,77 мг/л алкоголя, что значительно превышает норму.
Женщине грозит штраф в размере 45 000 рублей и лишение права управления автомобилем сроком до двух лет.