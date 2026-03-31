51-летняя красноярка пьяная уснула за рулём и врезалась в светофор

В Красноярске сотрудники ДПС задержали 51-летнюю автолюбительницу, которая двигалась на машине марки «Киа» по улице Брянская в районе дома № 65. Даже находясь в патрульном автомобиле, женщина продолжала спать и с трудом прошла освидетельствование на состояние опьянения, сообщают сотрудники Госавтоинспекции.