В центре Гамбурга на женщину напал волк

В одном из центральных районов Гамбурга волк напал на женщину. Хищник укусил её за лицо, в результате чего пострадавшая получила серьёзные травмы и была госпитализирована, передаёт газета Bild.
Позже сотрудники полиции обнаружили животное на набережной. При попытке уйти волк прыгнул в реку Альстер, однако его удалось поймать с помощью специального оборудования, после чего зверя поместили в клетку и вывезли за пределы города. Известно, что за несколько дней до этого его уже замечали в районе Бланкенезе у Эльбы, где он избегал контактов с людьми.
По предварительной информации, речь идёт о молодом волке, который мог быть изгнан из своей стаи. В подобных ситуациях такие животные часто перемещаются на значительные расстояния в поисках новой территории или группы, что объясняет его появление в городской среде.
