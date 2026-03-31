Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель области Абай осужден за сталкинг экс-супруги

Он уже отработал более 9 часов.

Источник: Freepik

53-летний житель области Абай привлечен к 90 часам общественных работ за систематическое нарушение покоя своей бывшей супруги, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Несмотря на развод более пяти лет назад, он приходил к ее дому в состоянии алкогольного опьянения и регулярно звонил, игнорируя ее просьбы прекратить это.

Для отбывания наказания мужчина поставлен на учет в службу пробации Жарминского района. С ним проведена профилактическая и воспитательная работа, направленная на формирование законопослушного поведения и предотвращение повторных правонарушений.

Сейчас осужденный трудоустроен рабочим по благоустройству территории в сельском акимате и уже отработал более 9 часов.