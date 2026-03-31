Мошенники используют цифровой тенге для обмана граждан — Нацбанк Казахстана

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. Нацбанк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества в республике.
Злоумышленники продвигают в соцсетях рекламу об инвестпроекте цифрового тенге, якобы за короткий срок можно получить высокую доходность и господдержку.
«Используя такие сообщения, злоумышленники привлекают пользователей на фишинговые сайты, где под предлогом “ограниченного предложения” или “последней возможности” призывают граждан вложить деньги в фиктивный проект. На поддельных платформах создается видимость личного кабинета с демонстрацией “растущей прибыли” для побуждения граждан к повторным вложениям. В результате злоумышленники обманным путем получают доступ к денежным средствам граждан», — сообщает Национальный регулятор.
Цифровой тенге — это цифровая форма национальной валюты и законное платежное средство. Однако он не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения прибыли, подчеркнули в Нацбанке.
«Национальный Банк призывает граждан проявлять осторожность при переходе по рекламным ссылкам в сети Интернет и получении звонков с неизвестных номеров. Проверять информацию исключительно через официальные источники, не устанавливать приложения удаленного доступа. Кроме того, Национальный Банк просит не раскрывать свои персональные данные, не сообщать SMS-коды и реквизиты банковских карт, не переводить денежные средства третьим лицам», — говорится в сообщении.
К тому же, работники Нацбанка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц и не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты. Также сотрудники не занимаются страхованием денежных средств и не проводят денежные расчеты с населением, предупреждает Национальный банк.